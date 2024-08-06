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منظمة الصحة العالمية: إصابة 40 رياضيا بكورونا في أولمبياد باريس

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د ب أ - جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق حملة لتقديم اللقاحات للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس في ضوء تزايد الإصابات بالمرض وتراجع معدلات التحصين.
وقالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية من جنيف: "لقد شاهدنا انخفاضا مقلقا في مستوى معدلات التحصين باللقاحات"، في إشارة منها إلى انخفاض المعدلات خلال العامين الماضيين بالنسبة لكبار السن والعاملين في المجال الصحي. وتابعت: "يجب معالجة الأمر بشكل عاجل".
فيروس كورونا - أرشيفية اليوم

الإصابة بفيروس كورونا

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه استنادا إلى بيانات صادرة من 84 دولة، بأن نسبة النتائج الإيجابية من بين جميع فحوصات فيروس كورونا قد ارتفعت لعدة أسابيع وتجاوزت 10%. وفي أوروبا، تجاوزت النسبة 20%.
وأشارت فان كيرخوف إلى أن تحليلات مياه الصرف الصحي تظهر أن الفيروس أكثر انتشارا مما توحي به إحصائيات العدوى. كما لفتت الانتباه إلى أن أكثر من 40 رياضيا قد ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال الألعاب الأولمبية في باريس.
كورونا - أرشيفية اليوم

لقاحات كورونا

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لنقص البيانات ومع ذلك، شددت عالمة الأوبئة على أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بمرحلة الجائحة، حيث أن الكثير من السكان الآن يتمتعون بالحماية من الإصابات الشديدة للمرض بفضل التطعيمات والعدوى التي تعرضوا لها.
كما أشارت فان كيرخوف إلى أن منظمة الصحة العالمية تتلقى بيانات عن عدد علاجات فيروس كورونا في المستشفيات ووحدات العناية المركزة من عدد قليل جدا من الدول. وقالت فان كيرخوف إن منظمة الصحة العالمية "عمياء" عندما يتعلق الأمر بفهم مدى انتشار المرض.
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