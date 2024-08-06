هاريس تختار حاكم مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية