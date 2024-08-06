مصر والأردن: وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد بالمنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت مصر والأردن، أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد الحالي في المنطقة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على أن يعقب ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع جذور الأزمة وتكثيف الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، حيث جرى بحث المستجدات الأخيرة حيال الوضع المتأزم في قطاع غزة وتداعياته الإقليمية الخطيرة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسلط وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، الضوء على ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار وتزايد مخاطر توسيع رقعة المواجهة، بما يمكن أن يقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وذلك كنتيجة مباشرة للتداعيات شديدة السلبية للحرب الجارية في غزة، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن الضغط على إسرائيل بشكل يؤدي إلى وقف اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين توافقا على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، وذلك للعمل سوياً على ضمان أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.