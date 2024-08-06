حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية في بلدة كفركلا أدت إلى تدميره، وغارة أخرى على بلدة عيتا الشعب، بالإضافة إلى إلقاء قذائف مدفعية وفوسفورية على بلدة طلوسة.

وأشارت إلى استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كونين، والأطراف الشمالية لبلدة الناقورة بعدد من قذائف الهاون، إلى جانب إلقاء قذائف فوسفورية في بلدة حولا - وادي اسطبل، ما أدى إلى اندلاع حريق.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت، وتجمع آخر للقوات الإسرائيلية في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية، وإصابتهما بشكل مباشر، بالإضافة إلى استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

العاهل الأردني يحذر من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم

حذر العاهل الأُرْدُنّيّ الملك عبد الله الثاني، من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم، ما يستدعي تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها .

وذكر الديوان الملكي - في بيان اليوم الثلاثاء - إن تحذيرات العاهل الأردني جاءت خلال اتصالات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحث خلالها الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة.

وأكد العاهل الأُرْدُنّيّ أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار البيان إلى أن العاهل الأردني أكد أيضا أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية .