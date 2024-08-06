ماليزيا تعلن عزمها نقل الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج على أراضيها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، اعتزام بلاده نقل الجرحى الفلسطينيين نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي على أراضيها.

وأوضح إبراهيم - بحسب وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستخصص أموالًا لهذا الغرض، معربا عن امتنانه للدول التي أعربت عن استعدادها للتعاون في هذه المهمة الإنسانية.

ولفت إلى أنه على اتصال بقادة دوليين، بما في ذلك ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان لتأمين الدعم المستمر والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وسلط الضوء على التزام ماليزيا الطويل الأمد بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحريتهم واستقلالهم، مشيرًا إلى أن هذه القضية متأصلة بعمق في

الروح الماليزية، وأنها ستواصل جهودها لدعم فلسطين مسترشدة بمبادئ العدالة والإنسانية.

تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف ثكنة إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية في بلدة كفركلا أدت إلى تدميره، وغارة أخرى على بلدة عيتا الشعب، بالإضافة إلى إلقاء قذائف مدفعية وفوسفورية على بلدة طلوسة.

وأشارت إلى استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كونين، والأطراف الشمالية لبلدة الناقورة بعدد من قذائف الهاون، إلى جانب إلقاء قذائف فوسفورية في بلدة حولا - وادي اسطبل، ما أدى إلى اندلاع حريق.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت، وتجمع آخر للقوات الإسرائيلية في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية، وإصابتهما بشكل مباشر، بالإضافة إلى استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا.