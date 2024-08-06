بايدن يهنئ حاكم ولاية مينيسوتا على اختياره كمرشح لمنصب نائب الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة -

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا بحاكم ولاية "مينيسوتا" تيم والز لتهنئته على اختياره كمرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز.

وقالت سيمونز - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الرئيس بايدن أجرى اتصالا آخر بكامالا هاريس، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن اختيارها لحاكم ولاية "مينيسوتا" ليكون نائبا لها في الانتخابات القادمة.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت قبل قليل بأنه من المقرر أن تظهر هاريس مع والز خلال تجمع انتخابي في وقت لاحق اليوم بمدينة "فيلادلفيا".

يشار إلى أن هاريس قد حصلت رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد إعلان اللجنة الوطنية الديمقراطية النتائج الرسمية للتصويت عبر الإنترنت.