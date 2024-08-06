وزير المالية الإسرائيلي يطالب باغتيال حسن نصر الله

ياسر رشاد - القاهرة -

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن على إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله: "على إسرائيل ألا ترد على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بل أن تغتاله".

وتزامن تصريح سموتريتش مع إلقاء نصر الله كلمة بمناسبة مرور أسبوع على مقتل القيادي فؤاد شكر، أكد فيها أن الرد على هذه العملية سيأتي.

وقال نصر الله إن "إيران تجد نفسها ملزمة بالرد والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع، وحزب الله يرى نفسه ملزما بالرد، وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور".

وأضاف أن "تأخر الرد على اغتيال فؤاد شكر جزء من العقاب بإسرائيل" في ظل ما اعتبرها معركة كبيرة معها.

وشدد على أن استهداف إسرائيل لشكر وهنية "إنجاز لها لكنه لا يحسم نتيجة المعركة".

وأكد نصر الله أن "المنطقة باتت أمام مخاطر حقيقية وعلى الجميع أن يعي أبعادها".

وفي إطار آخر، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل، في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت .

وأصدرت المجالس الإقليمية القريبة من الحدود، تعليمات للسكان بالابتعاد عن الحدود ووقف البناء غير الضروري، كما منع الجيش الإسرائيلي المزارعين من الاقتراب من حقولهم بسبب تصاعد التوترات.

الحد من التجمعات

وأصدر مجلس "ماتي آشير" الإقليمي وهو مجلس في منطقة تابعة لمدينة عكا، تعليماته للمجتمعات غير المهجرة بالحد من التجمعات وإغلاق حمامات السباحة والملاعب الرياضية ومنع الأطفال من التجمع.

وقال رئيس بلدية قرية كاتسرين يهودا دعاء إن التقييمات ستجرى كل بضع ساعات بالتنسيق مع المسؤولين العسكريين.

وأضاف: "نحن ندرك أن الوضع ديناميكي وصعب ومعقد. يتم اتخاذ القرارات بناءً على التعليمات والمناقشات مع المسؤولين العسكريين".

وتلقى سكان الجولان تعليمات "بزيادة اليقظة والاستعداد على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي".