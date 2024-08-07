هيئة البث الإسرائيلية: تعيين السنوار مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وستبقى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس "مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وقائمة وستبقى".

وفي وقت سابق أعلنت حركة "حماس" اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.

وأكّد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس يحيى السنوار "تم اختياره بالإجماع، وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة".

ولفت إلى أنّ "التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما والسنوار لم يكن بعيدا عن المفاوضات".

وأكّد حمدان أنّ "من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض"، موضحًا أنّ "الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار".

وقال إنّ "السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع"، مضيفًا "هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة".