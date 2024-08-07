اشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، الى ان اسرائيل تقدر أن محور إيران وحزب الله قد يستهدف مواقع بارزة مثل الكنيست، ومكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، ومقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومقر الموساد و/أو قواعد استخبارات القوات الجوية والجيش الإسرائيلي؛ وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى محطات الطاقة والموانئ البحرية والمطارات.
بدورها، قناة "كان" العبرية، لفتت الى ان التقديرات الإسرائيلية تشير الى ان حزب الله سيضرب أولا قبل إيران مما يقلل الإنذار المبكر.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت: رد إيران وحزب الله قد يستهدف مواقع بارزة مثل الكنيست ومكتب ونتانياهو ومقر وزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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