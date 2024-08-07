بغداد: رصدنا مرتكبي قصف «عين الأسد» ونلاحقهم

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، وقوع اعتداء على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار، تسبب في سقوط إصابات، مؤكدة رفض كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، فيما وصل فريق تحقيق أمني مشترك للتحقيق في الاعتداء. وذكرت القيادة في بيان: «وقع أمس اعتداء على قاعدة (عين الأسد) الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يوجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وذلك بواسطة صاروخين انطلقا من (عجلة حمل) من داخل قضاء حديثة».

وأضافت أن «قواتنا الأمنية شرعت بالتحرّك الفوري، وضبطت العجلة، وبداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت مُعدّة للإطلاق، وتم تفكيكها تحت السيطرة من قبل قوات المعالجة الهندسية». وتابعت القيادة خلال البيان أنه «في الوقت الذي نؤكد تمسكنا بسيادة العراق واستقلاله، نرفض رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية، ومن أي جهة تنفذ هذا الاعتداء أو الخرق أو تساعد عليه بطريقة أو بأخرى».

كما أكد البيان رفض كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة.

وذكر البيان أن الجهات والتشكيلات المختصة في قواتنا الأمنية، ومن خلال العمل الاستخباري والأمني، توصّلت إلى معلومات مهمة عن مرتكبي هذا الاعتداء، وحالياً تتم ملاحقتهم لتقديمهم إلى العدالة، مشيرة إلى أنه في ذات السياق ستجري محاسبة المقصّرين المسؤولين من القادة والضبّاط.

فريق مشترك

كشفت مصادر أمنية مطلعة في وقت سابق، أن فريقاً مشتركاً وصل إلى محيط قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار للتحقيق باستهداف قاعدة «عين الأسد».

وأفادت المصادر، بأن الطيران المروحي الأميركي حلق بكثافة خلال الساعات الماضية وشكل ما يشبه المظلة فوق القاعدة بعد الضربة الموجهة للقاعدة بالصواريخ والتي تسببت بسقوط إصابات في صفوف الجنود تتراوح بين 4 و5 وفق المعلومات المتوفرة. وأضافت: «المثير أن منظومة الدفاع الجوي الموجودة في داخل قاعدة عين الأسد لم تفعل ولم يتم اعتراض أي من الصاروخين وسقط أحدهما في الجزء الغربي من القاعدة والآخر قرب أسوارها»، مشيرة إلى أن الاستنفار في أعلى درجاته بالوقت الحالي في القاعدة، والبوابات الخارجية شبه مغلقة منذ عملية الاستهداف مساء الاثنين الماضي وحتى الآن.