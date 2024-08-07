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4.2 مليار يورو مساعدات مالية أوروبية لأوكرانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (د ب أ)

وقعت دول الاتحاد الأوروبي أمس على أول دفعة من المساعدات الربع سنوية من صندوق دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 50 مليار يورو (55 مليار دولار). وسيتم توجيه هذه الدفعة التي تبلغ قيمتها 4.2 مليار يورو لتمويل نشاط الدولة في ظل الأزمة الراهنة، ولدعم الاقتصاد الأوكراني. وتغلب الاتحاد الأوروبي على المعارضة القوية من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت سابق من العام الجاري لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا من ميزانية التكتل حتى عام 2027. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على مناقشة عمل صندوق دعم أوكرانيا كل عام حتى 2027.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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