واشنطن تتهم باكستانيا بالتخطيط لمحاولات اغتيال .. ما علاقة ترامب؟

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجل باكستاني "على صلة بإيران" بالسعي إلى تنفيذ اغتيالات سياسية، مشيرة إلى أن هذا دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات الأمن للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر إن "محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن ترامب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية كانوا مثابة أهداف مقصودة للمؤامرة".

وبحسب "سي إن إن" "يتهم آصف ميرشانت (46 عاما) بالسفر إلى مدينة نيويورك والعمل مع قاتل مأجور لتنفيذ عمليات الاغتيال في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، وفقا للاتهامات التي رفعها المدعون الفيدراليون في بروكلين بنيويورك".

وقال ممثلو الادعاء إن "ميرشانت اعتقل في الثاني عشر من يوليو أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون جرائم القتل، لكنهم في الواقع كانوا من ضباط إنفاذ القانون السريين، وهو الآن رهن الاحتجاز الفيدرالي".

وقال ميرشانت إنه "أراد استهداف الأفراد في الولايات المتحدة الذين يؤذون باكستان والعالم الإسلامي"، وفقا لوثائق المحكمة، مضيفا أن "هؤلاء ليسوا مجرد أشخاص عاديين".

وحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مخطط القتل الدولي المزعوم في الأسابيع التي سبقت قيام شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا بمحاولة اغتيال الرئيس السابق في إحدى تجمعاته. وقال مسؤول إنفاذ القانون لشبكة CNN إن "المحققين لم يجدوا أي دليل على أن ميرشانت كانت له أي صلة بإطلاق النار في بتلر بولاية بنسلفانيا".

ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أحبط مخطط ميرشانت قبل أي هجوم، وفي الأسابيع التي تلت اعتقاله تعاون مع المحققين، وفقا لمسؤولين أمريكيين، لكن التهديدات المعروفة للحكومة الإيرانية ضد ترامب دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى نقل المعلومات الاستخباراتية إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكي، مما أدى إلى زيادة الحماية الأمنية للرئيس السابق، وفقا لمسؤولين.

ويقول الادعاء إن "ميرشانت كان يبحث في إطار هذه المؤامرة عن رجال لتنفيذ عمليات الاغتيال الفعلية، وامرأة للقيام بـ"الاستطلاع"، ونحو 25 شخصا يمكنهم القيام باحتجاج لصرف الانتباه بعد وقوع جريمة القتل".

وبحسب "سي إن إن" تضاف "المؤامرة التي كشف عنها ممثلو الادعاء الأمريكيون يوم الثلاثاء إلى قائمة متزايدة من الخطط الإيرانية التفصيلية لقتل ترامب"، وفقا لمسؤولي الأمن القومي.

وأعربت الحكومة الأمريكية مرارا عن مخاوفها من أن إيران قد تحاول الرد على الغارة الأمريكية في عام 2020 والتي قتلت الجنرال الكبير في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قاسم سليماني، من خلال محاولة قتل ترامب أو مستشاريه السابقين.

وتعرض ترامب في يوليو الماضي لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا. وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي سقط قتيلا في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.