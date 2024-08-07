تقارب درجات طلاب بمدرسة الصالحية يثير جدلًا.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوائم لدرجات متقاربة لعدد من طلاب الثانوية العامة في مدرستي الصالحية التابعة لمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، ومدرسة دكرنس بالدقهلية، شعبة علمي علوم.

وتبيّن من القائمة حصول عدد كبير على درجات مرتفعة تتراوح في معظمها من 85 إلى 93 بالمئة.

في مدرسة الصالحية بالشرقية وحدها، حصل أكثر من 500 طالب بشعبتي "علمي علوم ورياضة" على مجموع يزيد عن 92 بالمئة.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن كيفية حصول هذا العدد الكبير من الطلاب على تلك الدرجات المتقاربة، دون أي تفاوت في المستوى، وسط مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم لإصدار بيان توضيحي أو التحقيق في الواقعة.

من جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه تم رصد القائمة المتداولة لطلاب مدرسة الصالحية بالشرقية ودكرنس بالدقهلية، وجارٍ التأكد منها.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه من المقرر التأكد من البيانات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.