سنضرب بيد من حديد.. رئيس جهاز حماية المستهلك: المواطن شريك في الرقابة على الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيراً إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية.

وأضاف السجيني، في لقاء مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد من تقديم الإعلامي أحمد موسى: «إننا نحاول أن نكون متواجدين في الشارع، لتوعية المستهلك بأنه شريك أساسي في المنظومة، وكل شغلنا الشاغل هو ضبط الأسواق».

وتابع: نسعى لضمان بيع السلع بسعرها العادي، وسنضرب بيد من حديد لكل مخالف، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة فورًا.

وأشاد في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك؛ لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وأشار إلى استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، متابعًا: كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة، وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.