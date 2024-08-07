رئيس بنجلاديش يعين محمد يونس رئيسًا لحكومة انتقالية

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ)

من المقرر أن يعين رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، بعد يوم من إجبار رئيسة الوزراء شيخة حسينة على الاستقالة والفرار إلى الهند عقب احتجاجات حاشدة.

وقال متحدث باسم الرئاسة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا إن القرار بتعيين يونس، 84 عاما، جاء في اجتماع حضره الرئيس ومسؤولون عسكريون كبار وأعضاء بالمجتمع المدني وممثلون عن منظمي الاحتجاجات الطلابية.

يشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي فيما يتعلق بمفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.

وأضاف أنه سيتم اختيار الأعضاء الآخرين بالحكومة الانتقالية بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.

وحل الرئيس البرلمان في وقت سابق اليوم، بعدما أدت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص إلى استقالة حسينة وفرارها من بنجلاديش أمس الاثنين.

وكان الوضع في شوارع العاصمة دكا هادئا صباح اليوم الثلاثاء بعد رفع حظر التجوال الذي فرضته إدارة حسينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن ما يربو على 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب آخرون إثر أعمال العنف التي اندلعت بعد استقالة حسينة.

وأضافت التقارير أن معظم الوفيات وقعت نتيجة لهجمات المحتجين على مباني الشرطة والمنشآت العامة ومساكن مؤيدي حسينة وأعمالهم التجارية.

وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنجلاديشية بمقتل حوالي 109 أشخاص خلال أعمال الشغب أمس الاثنين، وذكرت أن حصيلة القتلى منذ 16 يوليو، عندما تصاعد العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وصلت إلى 440 شخصا.

ولم تتمكن (د.ب.أ) من التحقق من حصيلة القتلى بصورة مستقلة.