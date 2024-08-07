إعلام عبري: مخاوف بإسرائيل من احتمال استهداف إيران وحزب الله إسرائيليين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي رفيع قوله، إن هناك مخاوف تعتري إسرائيل من احتمال استهداف إيران وحزب الله إسرائيليين بالخارج أو دبلوماسيين وسفارات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية "وضعنا خطير للغاية بشأن المبعوثين في الخارج والعديد منهم يشعرون بالتهديد".

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن واشنطن تعمل بشكل مكثف لمنع تفاقم الصراع وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية، أنه يجب أن يفهم الجميع في المنطقة أن شن المزيد من الهجمات سيؤدي فقط لإدامة الصراع وعدم الاستقرار وانعدام الأمن للكل، موضحا أن المفاوضات حول الأسرى بغزة وصلت للمرحلة الأخيرة ويتعين أن تعمل الأطراف على الانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى إيران لحثها على الامتناع عن التصعيد.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها في الشرق الأوسط وستحاسب أي طرف يهددها، موضحا أن واشنطن تريد أن تنتهي الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنهاء هذه الهجمات عبر الدبلوماسية لكن ذلك صعب للغاية مع استمرار الصراع في غزة.