اشار وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الى انه يجب عدم إغفال أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرها في منطقة الشرق الاوسط.
واعلن وزير الدفاع الأميركي بان عددا من قواتنا أصيب أمس في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: يجب عدم إغفال أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرها في منطقة الشرق الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.