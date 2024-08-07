وزير الدفاع الأميركي: يجب عدم إغفال أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرها في منطقة الشرق الاوسط

اشار وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الى انه يجب عدم إغفال أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرها في منطقة الشرق الاوسط.

واعلن وزير الدفاع الأميركي بان عددا من قواتنا أصيب أمس في هجوم صاروخي على قاعدة عين ⁧‫الأسد‬⁩ الجوية غربي ⁧‫العراق‬⁩.