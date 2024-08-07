بوليتيكو: إسرائيل تعاني نقصا في الذخائر الضرورية لصد هجوم كبير متوقع من ⁧‫إيران‬⁩ وحزب الله

اشارت صحيفة "بوليتيكو" الى ان إسرائيل تعاني نقصا في الذخائر الضرورية لصد هجوم كبير متوقع من ⁧‫إيران‬⁩ وحزب الله، ومن غير الواضح ما إذا كان جيرانها العرب سيتدخلون للمساعدة كما حدث في نيسان الماضي.

ونقلت "بوليتيكو" عن دبلوماسي أميركي سابق، بان غياب دعم دول عربية في صد الهجوم الإيراني سيكون سببه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، واشار الى ان هناك إحباط إزاء الصراع لا يثبت فيه الجانبان حماس وإسرائيل استعدادا للتسوية.

ونقلت بوليتيكو عن الدبلوماسي الأميركي السابق بان الرئيس الاميركي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن يحاولان إطفاء النار لكنها تشتعل مجددا وغالبا نتانياهو السبب.