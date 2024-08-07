أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن المفاوضات حول الاسرى في غزة وصلت للمرحلة الأخيرة. واوضح بلينكن إنه يتعين أن تعمل الأطراف على الانتهاء من اتفاق غزة في أقرب وقت. وأضاف «أبلغنا إسرائيل وإيران مباشرة أنه لا ينبغي لأحد تصعيد الصراع بالمنطقة».

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أبلغنا إسرائيل وإيران مباشرة أنه لا ينبغي لأحد تصعيد الصراع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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