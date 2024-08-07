دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الى “تصفية سريعة” ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لاسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران الاسبوع الفائت. واوضح كاتس في تصريح له، أن “تعيين يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لاسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة”.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الى “تصفية سريعة” للسنوار إثر تعيينه زعيما جديدا لحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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