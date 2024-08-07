رئيس بنغلاديش يعين محمد يونس رئيسا لحكومة انتقالية

من المقرر أن يعين رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، بعد يوم من إجبار رئيسة الوزراء شيخة حسينة على الاستقالة والفرار إلى الهند عقب احتجاجات حاشدة.

واوضح متحدث باسم الرئاسة هاتفيا إن القرار بتعيين يونس (84 عاماً) جاء في اجتماع حضره الرئيس ومسؤولون عسكريون كبار وأعضاء بالمجتمع المدني وممثلون عن منظمي الاحتجاجات الطلابية.

يشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي فيما يتعلق بمفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.

وأضاف أنه سيتم اختيار الأعضاء الآخرين بالحكومة الانتقالية بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.

وحل الرئيس البرلمان في وقت سابق اليوم، بعدما أدت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص إلى استقالة حسينة وفرارها من بنغلاديش أمس الاثنين.

وكان الوضع في شوارع العاصمة دكا هادئا صباح اليوم الثلاثاء بعد رفع حظر التجوال الذي فرضته إدارة حسينة.