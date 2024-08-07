بلينكن: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، كان دائما الشخص الرئيسي الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.

وقال في مؤتمر صحافي من أستراليا: "لقد كان ولا يزال (السنوار) صانع القرار الرئيسي. وهذا يؤكد حقيقة أن من مسؤوليته اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "المفاوضات وصلت إلى مرحلتها النهائية ونؤمن بشدة بأنها يجب أن تصل إلى خط النهاية قريبا".

وحث بلينكن إيران وإسرائيل على عدم تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، وقال إن "أحدا يجب ألا يصعد هذا النزاع. نحن منخرطون في (جهود) دبلوماسية مكثفة مع حلفاء وشركاء، لنقل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران. لقد نقلنا تلك الرسالة مباشرة إلى إسرائيل".

وتعهدت إيران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السابق إسماعيل هنية في طهران بضربة نسبتها إلى إسرائيل التي لم تعلق على هذا الاتّهام.

وقال بلينكن: "التزامنا بأمن إسرائيل راسخ. سنواصل الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات الجماعات الإرهابية أو الجهات الراعية لها، كما سنواصل الدفاع عن قواتنا"، ولفت إلى أن "الجميع في المنطقة يجب أن يدركوا أن شن مزيد من الهجمات لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع وانعدام الاستقرار وانعدام الأمن للجميع".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الثلاثاء، عن تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.

وقد لقي إسماعيل هنية (62 عاما) مصرعه جراء استهداف غرفته في قصر الضيافة بالعاصمة الإيرانية طهران عقب حضوره احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وفي سياق متصل، أشار الخبير السياسي التركي حسن بصري آيدينيز أن حركة "حماس" الفلسطينية بزعيمها الجديد يحيى السنوار، ستتصرف بشكل أكثر صلابة وصرامة في الكفاح من أجل وجودها، لأنها لا تمتلك خيارا آخر.