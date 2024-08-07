مؤشرات تنسيق الجامعات 2024| الحد الأدنى للتقديم في معاهد السياحة والفنادق الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2023- 2024، نظام الثلاث سنوات "تجاري، صناعي، سياحة وفنادق، زراعي، مساعدي خدمات صحية"، بكليات الجامعات والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي، ويتاح لتلك الشريحة التقديم خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

وفيما يتعلق بقواعد القيد في المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق، فسيتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.