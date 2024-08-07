سبب للقضاء عليه.. أول تعليق من وزير خارجية إسرائيل على تعيين السنوار رئيسا لـ"حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن اختيار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار رئيسا لها عقب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، هو سبب آخر للقضاء عليه.

وزعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على حسابه على منصة إكس: "تعيين السنوار رئيسا لـ"حماس" سبب آخر للقضاء عليه ومحو الحركة عن الأرض".

كانت حركة "حماس" أعلنت في بيان لها، أنها بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية، قررت اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للراحل إسماعيل هنية.