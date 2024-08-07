لجان المؤتمر العام السادس للصحفيين تستأنف نشاطها.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستأنف لجان المؤتمر العام السادس للصحفيين نشاطها بعقد اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة الأسبوعي اليوم الأربعاء، 7 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة.

وخلال الاجتماع ستتم متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في الاجتماعات السابقة، حيث سيقدم الزميل عبد الفتاح الجبالي رؤيته وأفكاره للإصلاح المؤسسي في المؤسسات الصحفية وتعظيم مواردها بما ينعكس إيجابًا على الصحفيين.

وفي سياق متصل، تستضيف لجنة مستقبل الصحافة اجتماعها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بالدور الثالث بمقر النقابة.

ويشارك في الاجتماع الكاتب الصحفي علاء الغطريفى، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، للحديث والنقاش مع الزملاء حول تطوير المحتوى الصحفي والأساليب الجديدة للكتابة الصحفية.