النيجر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حكومة النيجر أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس .

وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية في النيجر، أحمد عبد الرحمن، إن نيامي دعت مجلس الأمن الدولي لإصدار حكم بشأن عدوان أوكرانيا.. وفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وفي وقت سابق، اتخذت القيادة المالية النيجيرية قرارًا بقطع العلاقات مع أوكرانيا بعد أن زعمت كييف أنها تدعم المتمردين الطوارق، وفي أواخر يوليو، هاجم المتمردون قافلة للقوات المسلحة المالية وحلفائها من مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، مما تسبب في خسائر كبيرة.

واندلعت الفضيحة الدبلوماسية بعد تصريح للمتحدث باسم مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، قال فيه إن أوكرانيا قدمت المساعدة للطوارق في الهجوم.

كما أخذت السلطات المالية علما بتعليق كتبه يوري بيفوفاروف، السفير الأوكراني لدى السنغال، على فيسبوك (المحظور في روسيا بسبب ملكيته من قبل مجموعة ميتا المصنفة على أنها متطرفة)، أشاد فيه بما يفعله المتمردون الطوارق في مالي.