كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى المناطق الحدوديةبين إسرائيل ولبنان

ياسر رشاد - القاهرة - وتحذر من السفر لجزء من إيران

الأربعاء 07/أغسطس/2024 - 04:54 ص 8/7/2024 4:54:01 AM

مع تصاعد توترات الصراع بشكل حاد في الشرق الأوسط، قررت كوريا الجنوبية حظر السفر إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان، ورفعت تحذير السفر لجزء من إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن حظر السفر من المستوى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر المكون من أربعة مستويات، سيتم تطبيقه على كلا من " منطقة الحدود الشمالية لإسرائيل ومنطقة الحدود الجنوبية للبنان، على بعد حوالي 4 كيلومترات و5 كيلومترات من الخط الأزرق، على التوالي".

يُذكر أن الخط الأزرق هو خط ترسيم مؤقت يفصل لبنان عن إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها دولة الاحتلال العبرية "إسرائيل"، وقد رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتحديد خط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.



التحذير من المستوى الثالث يوصي بمغادرة البلاد

يشار إلى أن معظم مناطق إسرائيل ولبنان كانت تخضع لمستوى تحذير السفر من المستوى الثالث، الذي يدعو الناس إلى مغادرة البلدين.

وقد تم بالفعل إصدار تحذير السفر من المستوى الرابع إلى قطاع غزة والمناطق الحدودية، وسيتم إصدار "تحذير سفر خاص" يدعو الناس إلى إلغاء أو تأجيل الرحلات لبقية المناطق في إيران.

فيما تحتفظ كوريا الجنوبية بحالة التأهب من المستوى الثالث تجاه المناطق الإيرانية المتاخمة لتركيا والعراق وثلاثة أقاليم ساحلية - خوزستان وبوشهر وهرمزجان - في الخليج الفارسي ويوصي المستوى الثالث بمغادرة البلاد.