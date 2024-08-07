أمطار ورياح خفيفة.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس متوقعًا أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



وأضاف المركز، أن الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 02:28 والجزر الأول عند الساعة 09:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:33.

وأفاد، في بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط فيما سيحدث

المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 41 32 60 30

دبي 42 31 65 30

الشارقة 42 31 65 30

عجمان 41 32 65 30

أم القيوين 41 31 65 30

رأس الخيمة 40 32 70 30

الفجيرة 36 31 80 40

العـين 38 30 60 30

ليوا 43 32 50 20

الرويس 42 31 60 25

السلع 42 30 60 30

دلـمـا 37 32 65 60

طنب الكبرى / الصغرى 39 33 65 55

أبو موسى 39 33 65 55