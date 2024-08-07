روسيا: الجيش تصدى للهجمات الاوكرانية على مركبات مدرعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت موسكو، إن أوكرانيا شنت هجومًا بمركبات مدرعة على منطقة كورسك بجنوب روسيا، لكن الجيش تصدى للهجوم، فيما أكد حاكم المنطقة الوضع على الحدود أنه "تحت السيطرة".

وأكد أليكسي سميرنوف الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، فجر اليوم الأربعاء، أن خمسة أشخاص قتلوا بينهم اثنان من طاقم سيارة إسعاف، وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا في القتال.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت جنودًا احتياط للمساعدة في صد مئات المقاتلين الأوكرانيين المدعومين بالدبابات، فيما يعد أحد أكبر التوغلات البرية في الأراضي الروسية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وذكرت الوزارة في أحدث بيان لها "شن العدو اليوم محاولة أخرى لاقتحام أراضي منطقة كورسك الروسية، ويتعرض العدو لنيران المدفعية وضربات جوية وضربات بطائرات مسيرة من الجيش".

وتطلق أوكرانيا من حين لآخر قذائف المدفعية والصواريخ على الأراضي الروسية، كما قصفت أهدافًا في عمق روسيا بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، لكن الهجمات التي يشنها سلاح المشاة نادرة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.

يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها الخاصة حتى تحقيق كامل أهدافها.