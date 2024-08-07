استمرار الموجة الحارة في كوريا الجنوبية وارتفاع حالات أمراض الحرارة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية ف كورياالجنوبية اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس إن موجة الليالي الاستوائية استمرت في سيئول لمدة 17 يوما على التوالي، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الحالية حتى ما بعد الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية إن الموجة الحارة ستستمر حتى ما بعد عطلة عيد التحرير الموافق 15 أغسطس.

ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قالت وكالة الأرصاد إن المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد سجلت ليلة استوائية أخرى خلال الليل، حيث ظلت درجات الحرارة ليلا فوق 25 درجة مئوية من الساعة 6:01 مساء إلى 9 صباح اليوم التالي.

فيما بلغ عدد الليالي الاستوائية المتتالية 17 ليلة في سيئول، و19 ليلة في مدينة "غانغنيونغ" على الساحل الشرقي، و23 ليلة في جزيرة "جيجو" السياحية الجنوبية.

الداخلية الكورية: ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الحرارة لما يقرب من 2000 حالة



وقالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إن موجة الحر الشديد في جميع أنحاء البلاد تسببت في ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة إلى حوالي 1,810 حالات في الفترة من يوم 20 مايو حتى اليوم، وأدت إلى وفاة 17 شخصا منهم لأسباب مشتبه في صلتها بالحرارة الشديدة.

واعتبارا من الساعة 8 صباحا، بلغت درجات الحرارة في المدن الرئيسية 28.5 درجة مئوية في سيئول، و28.3 درجة مئوية في "إنتشون"، و28.2 درجة مئوية في "دايجون"، و27.7 درجة مئوية في "غوانغجو"، و28.1 درجة مئوية في "دايغو".

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين 31 و36 درجة مئوية، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة إلى ما يقرب من 35 درجة مئوية في معظم المناطق، بينما ستشهد أجزاء كثيرة من البلاد زخات من الأمطار بين 5 إلى 40 مليمترا اليوم الأربعاء.

