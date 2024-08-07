فلسطين.. طقس شديد الحرارة حتى الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية، أن اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تكون الرياح اليوم جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما عن يوم غد الخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



تحذير الأرصاد من إشعال النار بالقرب من مناطق الأشجار وانتشار الأعشاب

و يتوقع أن يشهد يوم الجمعة، طقس حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة يوم السبت قليلا، لكنها تبقى أعلى من معدلها بـ3 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، كما نوهت إلى أن الرطوبة النسبية مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر.