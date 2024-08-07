بعد تعينة خلفًا لهنية.. وزير خارجية إسرائيل يطالب باغتيال السنوار

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء، بـ "تصفية سريعة" ليحيى السنوار، بعد تعيينه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لإسماعيل هنية الذي قتل في طهران في الأسبوع الماضي.

وقال كاتس عبر إكس: "تعيين الإرهابي يحيى السنوار على رأس حماس خلفاً لإسماعيل هنية، سبب إضافي لتصفيته سريعاً ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة".

ويتهم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجوم حماس على إسرائيل في7 أكتوبر، ما جعله أحد أبز المطلوبين لديها.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدت إلى 39653 قتيلاً في قطاع غزة، حسب وزارة صحة حماس.