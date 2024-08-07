مسؤولون إيرانيون: ردنا على إسرائيل سيكون محسوباً بدقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف مسؤول مطلع أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا الوسطاء أن الرد على إسرائيل سيكون محسوبا بدقة، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

ورغم أن إسرائيل رفضت التعليق على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلا أنها أبلغت المسؤولين الأمريكيين على الفور بعد ذلك بأنها مسؤولة عن ذلك، وفق الصحيفة.

وكان مسؤول أمريكي مطلع قد قال إن فريق الأمن القومي أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن وكامالا هارس أنه من غير الواضح متى يرجح أن تشن إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل، وما هي تفاصيل الهجوم المحتمل وفقا لـ “العربية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة حثت بعض الدول من خلال القنوات الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها، فيما وصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنها “لحظة حرجة” بالنسبة للمنطقة.

اغتيال هنية

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل، وأثار المزيد من المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

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