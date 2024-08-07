"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة زبقين ووادي حسن

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة زبقين ووادي حسن التي تربط اطراف قرى طيرحرفا والجبين وشيحين ومجدلزون". وذكر المراسل، أن "قوات اليونيفيل تقوم بتفجير ذخائر من مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة في حقل الرماية في منطقة رأس الناقورة، يسمع صداها في أماكن بعيدة نسبياً".

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