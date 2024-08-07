إصابة لبنانية في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إصابة مواطنة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرا في جنوب البلاد.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان اليوم إن" قصفا مدفعيا استهدف فيه العدو الاسرائيلي أطراف بلدة شقرا في ساعة متأخرة من ليل أمس، أدى إلى إصابة مواطنة بجروح ما استدعى إدخالها المستشفى لإتمام العلاج".

وتعرضت أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان بعد منتصف الليل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ، و أطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة في سماء القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الانشطارية صباحا أطراف بلدة زبقين والمنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا في جنوب لبنان ، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.