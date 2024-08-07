الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان غزة بإخلاء بيت حانون

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة (د ب أ)

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي المدنيين بمدينة بيت حانون في غزة، من بينهم سكان حي المنشية والشيخ زايد وهؤلاء الذين يقيمون حاليا في ملاجئ مجاورة بإخلاء المنطقة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، إكس(تويتر سابقا) في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.

وذكر أدرعي في المنشور، بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الذي تم ترجمته باللغة العربية "نداء إلى كل المتواجدين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين في داخل المآوى بالمنطقة، حماس والمنظمات المسلحة تطلق الصواريخ من منطقتكم نحو دولة إسرائيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يعمل بقوة وفورا ضدهم. من أجل أمنكم، توجهوا بشكل فوري إلى المآوى المعروفة في مركز مدينة غزة".