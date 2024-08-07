أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان ان" القصف المدفعي الذي استهدف فيه العدو الاسرائيلي أطراف بلدة شقرا في ساعة متأخرة من ليل أمس، أدى إلى إصابة مواطنة بجروح ما استدعى إدخالها للمستشفى لإتمام العلاج".

كانت هذه تفاصيل خبر مركزعمليات طوارى الصحة: جرح امراة نتيجة القصف المعادي ليل امس لاطراف بلدة شقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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