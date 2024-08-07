أوجيرو: أعمال صيانة اضطرارية في البقاع

أعلنت هيئة "اوجيرو" أن فرقها "تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في البقاع، وعليه قد تشهد خدماتنا في المنطقة، بعض الاضطرابات، على ان تعود تباعا فور انتهاء الأعمال المذكورة".

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