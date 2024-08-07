جمعية "من حقي الحياة" قدمت مجموعة من المستلزمات الطبيّة إلى جمعية النهضة الخيرية الإسلامية بجبيل

قدّمت جمعية"من حقّي الحياة " مجموعة من المستلزمات الطبيّة إلى جمعية النهضة الخيرية الإسلامية في جبيل لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه المرضى. ويُذكر أن الجمعيتين هما على تواصل وتعاون دائمين منذ فترة جائحة كورونا إلى اليوم، وذلك من أجل خدمة بلاد جبيل وتوفير ما يمكن من خدمات طبيّة واجتماعية للمرضى والمعوزين.

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