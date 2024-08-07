شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب ولاية أضنة التركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة "كوزان" على عمق 7.6 كيلومترات. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

