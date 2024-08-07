الرئيس الأمريكي وأمير قطر يبحثان جهودهما الرامية لتهدئة التوترات الإقليمية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جهودهما الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية، بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وذكر البيت الأبيض في بيان، نشره اليوم الأربعاءأن بايدن شكر الشيخ تميم على قيادته الحازمة في تيسير المفاوضات التي وصلت الآن إلى المرحلة النهائية.

واتفق الرئيس الأمريكي وأمير قطر، على ضرورة إنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.

واتفق الجانبان وفريقاهما على البقاء في تنسيق وثيق، خلال الأيام المقبلة.

وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل ولبنان على حافة الحرب

أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بمثابة، خطوة إلى الوراء في مسار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، داعيا طهران لضبط النفس.

الأوضاع بين إسرائيل ولبنان

وفي وقت سابق من اليوم، أكد علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على لبنان و فلسطين هي السبب الوحيد لزعزعة الأمن في المنطقة.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، خلال تصريحات له، أن مواصلة الأطراف الأوروبية دورها السلبي وعدم إدانة جرائم الاحتلال من شأنه أن يشجع على نشر العـنف في المنطقة".

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي وبايدن يؤكدان هاتفياً عزمهما الاستمرار في جهود خفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين " إن ذلك جاء خلال تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأميركية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيسين أكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين ، كما تطرقا إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم .

وأضافت أن الرئيسين اتفقا في ختام الاتصال الهاتفي على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.