وزير بريطاني يحذر المحرضين على أعمال الشغب من مواجهة القوة الكاملة للقانون

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير الدولة البريطاني لشئون الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي جيم مكمان المحتجين الذين يعتزمون القيام بأعمال شغب أو الانضمام إليها أو الذين يحرضون عليها من مواجهة القوة الكاملة للقانون، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا خلال احتجاجات لليمين المتطرف شارك فيها مئات المتظاهرين المناهضين للهجرة.

ودعا مكمان في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أذاعتها اليوم الأربعاء - الجميع إلى الانتباه للتحذيرات الصادرة من قبل السلطات والالتزام بها، كما أكد ضرورة الاستعداد لأي سيناريو.

وأوضح أنه يجب إطلاع الجميع على عمليات الاعتقال وقرارات الاتهام التي تم توجيهها بالفعل للمتسببن في أي أعمال شغب ، ليدركوا جيدا أنه سيتم التعامل بحزم من خلال تطبيق قوة القانون للتصدي لأي محاولة لإثارة المشاكل أو الشغب.

وحول إمكانية محاكمة مثيري الشغب وأعمال العنف كإرهابيين، قال مكمان إنه سيكون هناك تقييم للوضع من قبل الجهات المختصة بناء على أدلة ومعلومات استخباراتية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وكانت احتجاجات لليمين المتطرف - شارك فيها مئات المتظاهرين المناهضين للهجرة - قد اجتاحت عدة مدن وبلدات بأنحاء المملكة المتحدة ، وتحولت إلى أعمال عنف، وذلك عقب وقوع هجوم بسكين الإسبوع الماضي في حفل يوجا ورقص للأطفال في مدينة "ساوثبورت" بشمال غرب إنجلترا أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.