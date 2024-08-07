رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع مصر والعراق

ياسر رشاد - القاهرة - شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء على ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى على أرض الواقع ، التي تم الاتفاق عليها ثنائياً وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر ، سيما ما يتعلق بالربط الكهربائي والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء الأردنية وزيرالصناعة والمعادن العراقي خالد البتال ، الذي يزور المملكة لترؤس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي تبدأ أعمالها في عمان اليوم ويرأسها عن الجانب الأردني وزيرالصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

ونوه رئيس الوزراء الأردني بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين .. مشيرا إلى أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.