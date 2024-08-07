صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسي أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي وبايدن يؤكدان هاتفيا عزمهما الاستمرار في جهود خفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين " إن ذلك جاء خلال تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأميركية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيسين أكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين ، كما تطرقا إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم.

وأضافت أن الرئيسين اتفقا في ختام الاتصال الهاتفي على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

منظمة "بتسيلم" تدعو المجتمع الدولي للتدخل لمحاسبة إسرائيل على تعذيب الأسرى الفلسطينيين

دعت المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية ساريت ميخائيلي كافة الدولة والمؤسسات ذات الصلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية للتدخل لمحاسبة صناع القرار الإسرائيليين على ما يجري من تعذيبهم للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

وقالت ميخائيلي - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه "من المهم أن نروي قصص الأشخاص والضحايا الذي تعرضوا للانتهاكات المروعة في نظام السجون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن تقرير المنظمة يهدف إلى تغيير الواقع.

وكانت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية اتهمت في تقرير لها حكومة بنيامين نتنياهو باستخدام سياسة ممنهجة لإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة عبر إخضاعهم لأعمال تتراوح بين العنف والاعتداء الجنسي.