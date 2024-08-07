إيران تطالب الهند باستغلال نفوذها لوقف عمليات الإبادة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير إيران بنيودلهي إيراج إيلاهي أن الهند دولة مهمة وقوة كبيرة وأنه يتعين عليها استغلال نفوذها، لوقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة ولتحقيق السلام في فلسطين.

وقال سفير إيران لدى الهند - في تصريحات لوكالة الأنباء الهندية (إيه إن أى) نشرت اليوم الأربعاء - "إنه منذ بداية الأحداث المأساوية وجرائم إسرائيل في غزة ، فإنني ذكرت مرارا أن الهند دولة مهمة وقوة كبيرة وأنها دولة مؤثرة في المجتمع الدولي وعلاوة على ذلك فإنها ترتبط بعلاقات طيبة مع إيران وإسرائيل ، كما أنها بوصفها دولة مؤسسة لحركة عدم الانحياز ، أيدت القضية الفلسطينية خلال تاريخ المنطقة ، لذلك فإن ثمة توقعا بأن نيودلهي يمكنها بل ويتعين عليها القيام بدور أنشط لمعالجة الأزمة الراهنة والتوترات في المنطقة".

وأضاف: "أن حكومة الهند ترتبط بعلاقة جيدة جدا مع الحزب الحاكم في إسرائيل وبحكومة إسرائيل ولذلك فإنه يمكنها استغلال نفوذها لإقناعهم بوقف عمليات الإبادة الجارية في المنطقة وغزة ووقف الجرائم هناك ولتحقيق السلام في فلسطين ، ومن جانبنا ، فإننا نتعاون مع نيودلهي في حالات كثيرة ونحن نحاول إقناعها بالعمل من أجل الحفاظ على السلام فى المنطقة".

واستدرك إيلاهي قائلا : "إنه مما يؤسف له أنه لا تبدو في الأفق بادرة لإنهاء الاتجاه المأساوي في غزة وذلك في ظل تدهور الوضع الراهن وتصاعد الصراع بين إسرائيل ولبنان ؛ لأن جرائم إسرائيل فى غزة ولبنان مازالت مستمرة ، وقد تعرض كافة الفلسطينيين للتشرد من غزة بالإضافة إلى فقدان أرواح حوالي 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين ، ولم يعد هناك مكان آمن حيث تقوم القوات الإسرائيلية باستهداف المشردين ، وعلى الجانب الآخر فإننا نشهد تأييدا أمريكيا كاملا لإسرائيل ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسئول عن ارتكاب هذه الجريمة ولا توجد نوايا لوقفها".

وحذر سفير إيران لدى الهند من أن تصاعد الصراع فى المنطقة يمكن أن يؤدي إلى جر المزيد من الأطراف إلى هذا الصراع ..قائلا: "إنه من الطبيعي أن تستفز آثار هذه الحرب مشاعر الجميع ، ولذلك فإننا نشهد مظاهرات في أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية ، وإننى آمل أن تتوصل الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إستنتاج مفاداه أنه يتعين وقف عمليات الابادة الجماعية".

ولفت إيلاهي إلى حق بلاده في الدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي باعتبارهما حقا أصيلا .. قائلا : "سوف تتخذ طهران قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن..ولاشك أنه سيكون هناك انتقام وسوف نتخذ قرارنا فيما يتعلق بذلك".