أمريكا وأستراليا تؤكدان دعمهما مطالبات شعب بنجلاديش لتشكيل حكومة ديمقراطية وشاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا مواصلة دعم دعوات شعب بنجلاديش المطالبة بالعودة المنظمة والسلمية إلى حكومة ديمقراطية وشاملة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والدفاع لويد اوستن مع نظيريهما الاستراليين بيني وونج وريتشارد مارلز.

وأكد بلينكن أن واشنطن تراقب الأوضاع في بنجلاديش عن كثب، مؤكدا ضرورة أن تحترم الحكومة المؤقتة في اتخاذها أي قرارات، المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، ويجب أن تعكس إرادة الشعب.

ومن جانبها، دعت وزيرة الخارجية الاسترالية جميع الأطراف المعنية في بنجلاديش إلى وقف العنف والتهدئة واحترام الحقوق العالمية، مطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل ونزيه في أحداث الأسابيع الأخيرة.

وشهدت بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الشيخة حسينة واجد، كما شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.

وقد أكد رئيس أركان الجيش البنجالي الجنرال واكر الزمان - في خطاب للأمة - أهمية ضمان انتقال منظم وسلمي نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.