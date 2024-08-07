أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل لـ586 ألفا و370 جنديًا

ياسر رشاد - القاهرة - منذ بدء العملية العسكرية..

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 586 ألفا و370 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم، أن الجيش الروسي تكبد 1230 جنديًا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و429 دبابة و16 ألفا و323 من المركبات المدرعة و16 ألفا و451 من النظم المدفعية و1138 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و910 من أنظمة الدفاع الجوي و2421 من صواريخ كروز و326 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2759 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و22 ألفا و226 من المركبات وخزانات الوقود و13 ألفا و212 طائرة بدون طيار.

من جانبها، أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، تدمير 30 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا الليلة الماضية.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق أول ميكولا أوليششوك، في منشور على منصة "تيليجرام"، إن القوات الروسية أطلقت الطائرات بدون طيار من منطقة بريمورسكو-أختارسك وييسك (روسيا)، وأضاف أن القوات الجوية رصدت ورافقت 30 طائرة بدون طيار هجومية، قائلا: تمكنا من إسقاط جميع الطائرات بدون طيار المعادية في مناطق كييف وخميلنيتسكي وفينيتسا وميكولايف وخيرسون وخاركيف وتشيركاسي.

وأشار إلى أن مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي.