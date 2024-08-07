سول وواشنطن وطوكيو يتفقون على إطلاق آلية لمراقبة عقوبات مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كوريا الجنوبية - (أ ش أ)



أعلنت وزارة الخارجية في سول اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على تسريع المناقشات بشأن إنشاء آلية بديلة لمراقبة تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على كوريا الشمالية في غضون هذا العام.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات هاتفية بين المبعوثين النوويين للدول الثلاث، بعد حل لجنة خبراء أممية، كانت تراقب تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب استخدام روسيا لحق النقض ضد قرار بشأن تجديد تفويضها في وقت سابق من هذا العام.

وحث المبعوثون الثلاثة كوريا الشمالية على وقف جميع الاستفزازات والأنشطة المزعزعة للاستقرار على الفور والعودة إلى الحوار من أجل السلام والاستقرار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ، معربين عن قلقهم البالغ إزاء استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية، وأكدوا التزامهم القوي بتحقيق نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.