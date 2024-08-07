أمطار وسيول.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تستمر الأجواء شديدة الحرارة مع زيادة في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على أغلب الأنحاء.

وأضاف الهيئة، أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس- مرسى علم -أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد) يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36. 38

- السواحل الشمالية 32. 35

- جنوب سيناء 40 42

- شمال الصعيد 39 41

- جنوب الصعيد 43 4

اقرأ أيضا:

لجان المؤتمر العام السادس للصحفيين تستأنف نشاطها.. اليوم

كيف تنضم لنقابة التكنولوجيين وفقا للقانون؟.. شروط مهمة

أمطار جنوبًا وموجة حارة شمالًا.. تفاصيل "متناقضات الطقس" خلال الأيام المقبلة