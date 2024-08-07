وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبى دعم فرص التعاون في مختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة.

جاء ذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومراكز التحكم على شبكة التوزيع ودعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الرياح بجبل الزيت وتطوير عدد من محطات المحولات والعديد من المشروعات الاخرى لتحديث وتطوير الشبكات فى اطار خفض الفاقد من التيار الكهربائي.

ورحب الدكتور عصمت بوفد البنك وأشاد بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار الأوروبى منوها إلى أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع تعبر عن الثقة في نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته وهو ماظهر خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات مشتركة ناجحة كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيراً إلى العديد من المشروعات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة في قطاع شبكات التوزيع لتطويرها والتصدي للفاقد وتطوير الخدمات المقدمة.

وأكد عصمت أن استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقدم كافة التسهيلات الممكنة ، وذلك من خلال الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مضيفًا أن إنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائى مع أوروبا.

وأشاد جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مشيرا إلى اهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأن هناك رغبة من البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص.